POL-GT: Jugendliche fordern Bargeld - Zeugen für Raubdelikt am Aquatunnel gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Zeit von Freitag bis Montag (06.12. - 09.12.) haben bislang unbekannte Täter auf dem Abstellplatz eines Autohändlers dutzende Rad-Felgen-Kombinationen an Fahrzeugen demontiert und gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf das umzäunte Gelände am Langen Weg, indem die Zaunelemente am südlichen ...

mehr