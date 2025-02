Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Unternehmen - Tür und Fenster beschädigt

Löhne (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Unternehmens an der Löhner Straße bemerkte am Montagmorgen (24.2.) Beschädigungen an der dortigen Eingangstür. Außerdem lagen diverse Scherben vor einem Fenster. Die Frau verständigte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter schlugen im Verlaufe des Wochenendes offensichtlich ein Fenster ein, jedoch zerbrach nur eine Scheibe der Doppelverglasung, die zweite Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand. Dann öffneten sie die Tür gewaltsam mittels eines Werkzeugs, um das Gebäude betreten zu können. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Geschäftsräumlichkeiten vorzudringen, sodass nach einer ersten Durchsicht keine Wertgegenstände entwendet wurden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag, 8.40 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

