Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Hesselstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (17.04.2024) gegen 07:25 Uhr in der Hesselstraße in Eberdingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 49-jähriger BMW-Lenker befuhr die Hesselstraße und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Hagstraße einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste er sein Fahrzeug mittig der Fahrbahn im Einmündungsbereich ab. Ein entgegenkommender und bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte hierbei den BMW. Ohne sihc um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grünen BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell