Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (16.04.2024) 22:15 Uhr und Mittwoch (17.04.2024) 07:15 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Schule in der Mozartstraße in Öschelbronn ein. Indem er ein Fenster aufhebelte, konnte er sich Zutritt zum Lehrerzimmer verschaffen. Dort brach er mehrere Schließfächer auf und durchsuchte diese. Hierbei machte er mutmaßlich keine Beute, der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gäufelden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

