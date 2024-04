Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (17.04.2024) gegen 11:15 Uhr belästigte ein bislang noch unbekannter Täter eine 16-Jährige im Bereich einer Wendeplatte in der Stohrerstraße in Leonberg sexuell. Der unbekannte Täter sprach die Frau auf ihrem Nachhauseweg an und fasste ihr gegen ihren Willen an ihren Po sowie an ihre Brüste. Anschließend küsste der Mann die junge Frau auf den Mund. Als die 16-Jährige gegenüber dem Unbekannten äußerte, dass sie das nicht möchte, ließ er von ihr ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte soll 17 Jahre alt und rund 165 cm groß gewesen sein. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jeanshose getragen haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

