Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw kollidiert mit Fassade des ALDI-Marktes in Gelsenkirchen-Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, den 23.03.2025, um 01:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw den Parkplatz des ALDI-Marktes, Am Dördelmannshof in Gelsenkirchen-Ückendorf. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Hausfassade des ALDI-Marktes. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden an Pkw und Gebäude. Da vor Ort der Verdacht aufkam, dass der Gelsenkirchener den Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte, wurde dieser für weitere Maßnahmen der Polizeiwache Gelsenkirchen-Süd zugeführt. Der stark beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

