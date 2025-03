Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Parfümerie in der Mittelstraße- Täter flüchten

Gevelsberg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen lauten Knall und anschließenden Einbruch am 17.03.2025, gegen 00:50 Uhr, in der Mittelstraße in Gevelsberg. Ermittlungen ergaben, dass drei maskierte Personen die Glasscheibe einer Parfümerie eingeschlagen hatten. Dadurch gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten Parfüm. Für den Abtransport nutzten sie mitgebrachte Taschen. Wie viel Parfüm genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Im Anschluss stiegen sie in einen silbernen Pkw und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Eine direkte Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer noch weitere Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

