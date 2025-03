Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall eskaliert - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.03.2024) kam es gegen 08:05 Uhr an der Kreuzung der L241 und der B56 zu einem Verkehrsunfall, der im Nachgang in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Ein 40-jähriger Mann aus Jülich wartete mit seinem Fahrzeug an einer rotlichtanzeigenden Ampel auf der L241. Nachdem die Ampel auf Grün umsprang, bog er in Richtung Aldenhoven auf die B56 ab. Zeitgleich fuhr ein ebenfalls 40-jähriger Mann aus Aachen, aus Fahrtrichtung Aldenhoven kommend, in Richtung Düren in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die jeweilige Ampel für sie Grünlicht gezeigt habe. Nach dem Zusammenstoß hielten die Fahrer ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand an und stiegen aus. Nach Angaben des Aacheners sei der Jülicher auf ihn zugegangen, habe ihn beleidigt und ihm zweimal ins Gesicht geschlagen. Der Aachener erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrzeug des Aacheners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 41-jährige Beifahrerin des Jülichers erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, ein mitfahrendes zweijähriges Kind blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der anschließenden Auseinandersetzung machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

