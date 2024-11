Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr - Pkw in Schlangenlinien aufgefallen - 20-jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert

Schortens (ots)

Um 04.40 Uhr am heutigen Morgen wurden Polizeibeamte des Kommissariats in Jever auf einen Pkw aufmerksam, der im Bereich Ostiemer Berg in Schortens unterwegs war. Weil der Pkw durch Schlangenlinien und sehr dichtes Auffahren auf vorrausfahrende Fahrzeuge auffiel, unterzogen die Beamten den Pkw einer Kontrolle. Bei einem Alkoholtest konnte eine Alkoholbeeinflussung von 0,68 Promille in der Atemluft der 20-Jährigen festgestellt werden. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie ein.

