Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei leitet Verfahren gegen alkoholisierten 22-Jährigen ein

Schortens (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.11.2024 wurde dem Polizeikommissariat in Jever ein Verkehrsunfall in Schortens gemeldet, bei dem ein Pkw in die Leitplanke des Zubringers auf die B210 gefahren sein soll.

Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten bei der 22-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 1,91, Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

An der Unfallstelle war die Berme derart aufgewühlt, dass diese großflächig über der Fahrbahn verteilt war. An der Schutzplanke entstanden ebenfalls Beschädigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell