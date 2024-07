Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240710.2 Kiel: Polizei nimmt zwei Männer nach Einbrüchen fest

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen ein 24-jähriger sowie ein 29-jähriger in ein Restaurant am Germaniahafen ein. Der 24-jährige brach am Dienstagvormittag zudem noch in ein Einfamilienhaus in Elmschenhagen ein. Beide Personen nahm die Polizei vorläufig fest. Die Ermittlungen übernimmt in beiden Fällen das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei.

Montagmorgen bemerkte der Inhaber des Restaurants, dass eine Glastür offen stand und offenbar durch einen großen Stein beschädigt wurde. Er alarmierte die Polizei, Täter befanden sich nicht mehr in dem Lokal. Aus dem Restaurant entwendeten die Täter mehrere technische Geräte sowie eine schwarze Plastiktüte mit diversen aus dem Objekt stammenden Spirituosen. Am Montagnachmittag erkannten Mitarbeiter des Restaurants einen der Einbrecher wieder, da dieser sich im Nahbereich des Restaurants aufhielt. Sie hatten zuvor das Videomaterial des Restaurants gesehen und den Mann anhand der Bekleidung und individueller Merkmale erkannt. Zwei Polizistinnen des 4. Polizeireviers kamen erneut zum Tatort und nahmen den Mann vorläufig fest. Der Verdacht der Mitarbeiter bestätigte sich. Am Dienstag ordnete ein Richter nach der Vorführung des Mannes Untersuchungshaft an. Polizeikräfte brachten ihn in eine JVA.

Dienstagvormittag meldete ein 37-jähriger Kieler gegen 10:40 Uhr, dass soeben ein ihm unbekannter Mann durch das gewaltsame Öffnen des Badezimmerfensters in sein Einfamilienhaus in Elmschenhagen eingebrochen sei. Der Geschädigte sei während der Tat zu Hause gewesen, er habe den Mann jedoch nur über die Überwachungskamera gesehen. Der Täter hielt sich nur für einen kurzen Augenblick in dem Haus auf und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Flur des Hauses. Zwei Polizisten des 4. Polizeireviers konnten den 24-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig festnehmen. Er war bereits kurz zuvor, gegen 09:30 Uhr, wegen Ladendiebstahls in einem Discounter in Elmschenhagen polizeilich aufgefallen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Polizeikräfte den 24-jährigen Mann zudem als zweiten Täter des Einbruchs in das Restaurant am Germaniahafen. Auch bei dem 24-jährigen ordnete ein Richter am Mittwoch Untersuchungshaft an. Er kam ebenfalls in eine JVA.

Den 29-jährigen und den 24-jährigen erwarten Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Bezüglich des Einbruchs in das Restaurant sucht das Kommissariat 12 Zeuginnen und Zeugen, die die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag im oder im Umfeld des Objekts gesehen haben. Möglicherweise waren die Täter auch zu unterschiedlichen Zeiten und mehrmals in dem Restaurant. Ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 24-jährige wird sich darüber hinaus aufgrund des Wohnungseinbruchdiebstahls und des Ladendiebstahls verantworten müssen.

Pauline Vogler / Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

