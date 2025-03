Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Auf der Bismarckstraße kam es am Mittwochmorgen (05.03.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-Jährigen auf einem E-Scooter und einer Autofahrerin. Die 46-Jährige hatte den Jugendlichen beim Abbiegen angefahren.

Die Frau aus Düren befuhr gegen 07:45 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Schützenstraße. Sie bog nach rechts in eine Hofeinfahrt ab. Nach eigenen Angaben übersah sie dabei den 14-Jährigen aus Düren, der mit seinem E-Scooter ebenfalls auf der Bismarckstraße in Richtung Schützenstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen in deren Folge der 14-Jährige von seinem E-Scooter stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell