POL-OG: Oberkirch - Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Tiergartenstraße /Schäfereingasse wurde am Montagnachmittag eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen soll sie gegen 15 Uhr entgegengesetzt der zulässigen Fahrtrichtung gefahren sein, als ein PKW-Fahrer in die Tiergartenstraße einfahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, in deren Folge die junge Frau ...

