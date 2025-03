Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Brände in Düren - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (06.03.2025) kam es im Stadtgebiet von Düren zu mehreren Bränden, bei denen erheblicher Sachschaden entstand. Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich verursacht wurden.

Der erste Brand wurde um 00:50 Uhr in der Scharnhorststraße gemeldet. Ein Passant entdeckte ein brennendes Fahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte. Das Feuer beschädigte das Fahrzeugheck erheblich. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Gegen 01:30 Uhr kam es zu einem weiteren Brand in der Gutenbergstraße. Hier gerieten zwei Müllcontainer in Flammen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Nur wenige Minuten später, um 01:40 Uhr, wurde ein Feuer in der Schützenstraße entdeckt. Ein Zeuge bemerkte Brand eines Lagerhauses, als er aus dem Fenster schaute. Das Lagerhaus, in dem sich ausschließlich Lebensmittel befanden, wurde durch die Flammen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten Polizeibeamte um 02:22 Uhr in der Veldener Straße einen weiteren Brand. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Kfz-Anhänger hatte dort Feuer gefangen. Die Beamten konnten den Brand in diesem Fall mit einem Feuerlöscher eigenständig löschen. Auch hier ist die Höhe des Schadens derzeit unklar.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten in der Nacht weder verdächtige Personen festgestellt noch Täterhinweise erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-8125 beim zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell