POL-DN: Wer fuhr bei Grün? - Zeugen gesucht

Merzenich (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Mittwochmorgen (05.03.2005), bei dem eine 69-Jährige leichte Verletzungen erlitt, beschäftigt derzeit das Verkehrskommissariat Düren.

Gegen 09:30 Uhr befuhr die 69-Jährige aus Merzenich den Valdersweg und hielt an der roten Ampel an. Ihren Angaben zu Folge schlug die Ampel für sie auf Grün um und sie bog nach links auf die Bundesstraße 264 in Richtung Golzheim ab. Hierbei stieß sie mit einem aus Richtung Golzheim kommendem Sattelzug eines 61-Jährigen zusammen. Der 61-Jährige gab an, dass die Ampel für seine Fahrtrichtung die gesamte Zeit über Grün anzeigte und er somit ohne zu bremsen in Richtung Düren weiterfuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die 69-Jährige leichte Verletzungen. Ihr Pkw stieß noch gegen die Hauswand eines dem Valdersweg gegenüberstehenden Hauses.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich während der Bürodienstzeitenzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-5217 und außerhalb unter 02421 949-6425 zu melden.

