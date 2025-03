Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: 85-Jähriger übergibt EC-Karten an falschen Sparkassenmitarbeiter

Hattingen (ots)

Am 14.03.2024 erhielt der Geschädigte aus Hattingen einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Sparkasse Hattingen. Diese teilte ihm mit, dass eine Abbuchung eines Online-Shops in einem mittleren vierstelligen Bereich getätigt wurde. Zur Überprüfung würde ein anderer Außendienstmitarbeiter kommen und die EC-Karten des 85-Jährigen an sich nehmen. Nach dem Wochenende könne er sich seine neuen Karten in der Geschäftsstelle abholen. Kurze Zeit später stand der vorher angekündigte Mitarbeiter vor seiner Haustür und nahm die EC-Karten an sich. Gegen Abend meldete sich dann ein echter Mitarbeiter der Sparkasse Hattingen und informierte den Senior darüber, dass zwei Mal ein vierstelliger Betrag abgehoben sowie mehrere Kartenzahlungen getätigt wurden. So viel der Betrug letztendlich auf.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35 bis 40 Jahre alt - ca. 175cm bis 180cm - normale Statur - dunkelhäutig - keine Brille - Bart - kurzes, krauses Haar - sprach hochdeutsch

Deshalb weist die Polizei erneut darauf hin: Gerade solche wichtigen Dinge, wie oben beschrieben, werden in der Regel nicht am Telefon geklärt. Die Bank wird niemanden vorbeischicken und Ihre EC-Karten oder Geld von Ihnen fordern. Falls Sie solche Telefonate entgegennehmen, legen Sie sofort auf, sobald Ihnen etwas komisch vorkommt! Diese Betrugsmaschen werden immer noch sehr oft angewandt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell