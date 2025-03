Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrskontrolle zeigt: 49-Jähriger schon seit Jahren ohne Fahrerlaubnis

Gevelsberg (ots)

Am 13.03.2025 um 07:45 Uhr führte der Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises eine zielgerichtete Verkehrskontrolle in Gevelsberg, In den Weiden FR Haßlinghauser Straße durch.

Hierbei wurde ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines LKW, Ford, offener Kastenwagen (Pritsche) kontrolliert, welcher, als Angestellter eines Garten-/Landschaftsbauunternehmens, ungesichert Arbeitsgerät auf der Ladefläche transportierte.

Im Rahmen der Kontrolle konnte er nach Aufforderung keinen Führerschein vorzeigen. Er gab an, den Führerschein zu Hause vergessen zu haben.

Eine Datenabfrage im polizeilichen Informationssystem zeigte jedoch, dass der Fahrzeugführer seit 2021 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zudem der Führerschein zur Sicherstellung ausgeschrieben ist.

Der Beschuldigte wurde zur Wohnanschrift begleitet. Dort händigte er freiwillig seinen Führerschein aus, welcher umgehend eingezogen wurde.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Führerscheinstelle erhielt Kenntnis.

