POL-EN: Hattingen: Erste Erkenntnisse im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens- Fremdeinwirkung ausgeschlossen- Tragisches Unglück

Hattingen (ots) - Als falsche Telekommunikationsmitarbeiter gaben sich am 11.03.2025 gegen 13:00 Uhr zwei männliche Täter bei einem Ehepaar in Hattingen Niederwenigern aus. Sie gaben an, nach der Telefonleitung sehen zu müssen und gelangten so in die Wohnung der 86- und 91-jährigen Geschädigten. In der Wohnung schafften sie es einen kleinen Tresor aus dem ...

