Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Falsche Telekommunikationsmitarbeiter unterwegs- Diebstahl aus Wohnung

Hattingen (ots)

Als falsche Telekommunikationsmitarbeiter gaben sich am 11.03.2025 gegen 13:00 Uhr zwei männliche Täter bei einem Ehepaar in Hattingen Niederwenigern aus. Sie gaben an, nach der Telefonleitung sehen zu müssen und gelangten so in die Wohnung der 86- und 91-jährigen Geschädigten. In der Wohnung schafften sie es einen kleinen Tresor aus dem Schlafzimmer zu entwenden und entfernten sich nach ca. 20 Minuten wieder aus der Wohnung. Erst danach stellte das Ehepaar den Diebstahl fest. Im Tresor befand sich eine niedrige vierstellige Summe an Bargeld und Schmuck.

Die augenscheinlich männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 45 - 50 Jahre - dunkle Kleidung - einer mit Mütze und Tasche - rotes Gerät dabei

Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang ganz deutlich:

1. Seien Sie misstrauisch! - Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Firmen oder Dienstleitern aus, um Zugang zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Zuhause zu erhalten. Überprüfen Sie immer die Identität, indem Sie sich den Dienstausweis zeigen lassen und bei der offiziellen Hotline des Anbieters nachfragen. Haben Sie keinen Termin vereinbart seien Sie besonders misstrauisch.

2. Geben Sie keine sensiblen Daten preis! - Seriöse Firmen fordern am Telefon oder an der Haustür niemals Ihre Passwörter oder Bankdaten. Bleiben Sie wachsam und verweigern Sie solche Angaben konsequent.

3. Melden Sie Verdachtsfälle sofort der Polizei unter der Notrufnummer 110! - Falls Ihnen ein Anruf oder ein Besuch verdächtig vorkommt, informieren Sie umgehend die Polizei oder das betroffene Unternehmen. So helfen Sie, andere vor Betrug zu schützen!

