Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: 11-jähriges Mädchen verstorben- keine aktuellen Hinweise auf Fremdverschulden

Hattingen (ots)

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am 08.03.2025 in Hattingen. In den Mittagsstunden wurde der Tod einer 11-jährigen Hattingerin im häuslichen Umfeld festgestellt. Das Mädchen besuchte eine Schule in Hattingen. Die Kreispolizeibehörde steht in enger Abstimmung mit der Schule, was zu ersten Maßnahmen am heutigen Morgen führte. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell