Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Bekanntgabe der Kriminalstatistik im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Landrat Olaf Schade- Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 12.03.2025 stellt Landrat Olaf Schade die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 im Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Im Rahmen der Pressekonferenz wird er durch den Abteilungsleiter Polizei Frank Kujau, sowie den Direktionsleiter Kriminalität Martin Zabek unterstützt. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises lädt hiermit herzlich alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter um 14:00 Uhr in das Zentralgebäude der Polizei, Strückerberger Str. 32 in Ennepetal, ein. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 11.03.2025, 15:30 Uhr, bei der Pressestelle der Polizei per E-Mail an Pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02333-9166-1200 gebeten.

Eine Einladung zur Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik erfolgt zeitnah in einer gesonderten Meldung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell