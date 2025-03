Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Smart-Home-Lautsprecher weckt das ganze Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Der Hinweis auf eine Ruhestörung ging am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr bei der Polizei Bremerhaven ein. Nachbarn aus einem Mehrfamilienhaus an der Lloydstraße im Stadtteil Mitte hatten sich über Lärm aus der Wohnung einer Bewohnerin beschwert. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, hörten die Beamten bereits im Hausflur die laute Durchsage "Wake up!". Auf Klingeln und Klopfen an der betreffenden Wohnungstür reagierte jedoch niemand. Kurz darauf erschien aber die Bewohnerin im Haus und gab an, heute schon vor dem Wecker aufgestanden zu sein, um Besorgungen zu machen. Den Grund für die besonders laute Weck-Durchsage lieferte sie ebenfalls: Sie hatte den Wecker ihres Smart-Home-Systems mit einem großen Lautsprecher gekoppelt, der nun das gesamte Haus beschallte. Die Polizisten legten ihr nahe, sich eine andere - oder zumindest leisere - Art des Aufweckenlassens einzurichten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell