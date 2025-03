Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Farbe im Regenwasserkanal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bei der Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstag, 4. März, eine Gewässerverunreinigung im Ortsteil Speckenbüttel angezeigt. Am Montag, 3. März, wurde festgestellt, dass bislang Unbekannte offenbar weiße Farbe in den Regenwasserkanal eingeleitet hatten. In der Neuen Aue war diese dann auf ca. 15 m sichtbar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Farbe über einen der Sinkkästen (Gully) an der Pillauer Straße im angrenzenden Wohngebiet in das Gewässer eingeleitet. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

