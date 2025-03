Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wilde Fahrt durchs Quartier

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Samstag, 1. März 2025, versuchte ein Verkehrsteilnehmer sich durch die Flucht mit dem PKW einer Polizeikontrolle in Bremerhaven-Lehe zu entziehen. Am Ende fand er sich im Polizeigewahrsam wieder.

Während der Streifenfahrt wollten die Polizeibeamten das Fahrzeug des 32-jährigen Mannes am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr kontrollieren. Kaum hatte dieser jedoch das Anhaltesignal entdeckt, beschleunigte er seinen PKW und flüchtete vor der Polizei.

Der Mann fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Goethequartier davon. Die Polizeibeamten folgten ihm durch etliche Seitenstraßen bis zur Kreuzung Pestalozzistraße Ecke Dresdner Straße. Dort verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte eine der Ampeln. Danach fuhr er über den Gehweg durch einen Zaun und kam abschließend an einer Hauswand in der Pestalozzistraße zum Stehen. Kaum stand das schwer beschädigte Fahrzeug, setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. Auch die weiteren Insassen rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte Fahrer aufgefunden werden. Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeigewahrsam verbracht. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch die Flucht und die Verfolgung durch die Polizei hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

