Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein 11-jähriges Kind ist am Freitagmorgen, 28. Februar, gegen 8.35 Uhr in Bremerhaven-Lehe angefahren und leicht verletzt worden. Der Verursacher flüchtete anschließend.

Das Mädchen befuhr auf einem E-Scooter den Radweg der Spadener Straße in westlicher Richtung. Als die Ampel an der Spadener Straße/Stresemannstraße für das Kind Grün zeigte, überquerte sie in Beisein ihrer Mutter die Stresemannstraße in westlicher Richtung. Ein vermutlich schwarzer Kombi, der auf der Stresemannstraße in nördlicher Richtung fuhr, touchierte das Mädchen. Die 11-Jährige stürzte in Folge und verletzte sich dabei leicht am Bein. Laut Zeugenaussagen blieb der Verursacher kurz mit dem Auto stehen, schrie etwas aus dem Fenster und setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalles sich zu melden. Bei dem Fahrer des schwarzen Fahrzeugs soll es sich um einen Mann handeln, der auf 35 bis 40 Jahre alt geschätzt wird. Er soll dunkle Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise werden unter der 0471/953-4444 entgegengenommen.

