FW Leichlingen: Mehrere brennende Mülltonnen mit Ausbreitung auf ein Gebäude

Leichlingen (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte wurde von der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises in der Nacht gegen 02:50 Uhr zu einer brennenden Mülltonne in die Marktstraße alarmiert.

Aufgrund mehrerer Notrufe und weiterer brennenden Mülltonnen am Schulzentrum wurde durch die Leitstelle noch in der Erstphase der Löschzug 2 Oberschmitte zusätzlich alarmiert. Durch erste Löschmaßnahmen des städtischen Hausmeisters am Schulzentrum führte die Feuerwehr dort nur noch Nachlöscharbeiten durch.

An der Marktstraße brannte jedoch eine Mülltonne direkt an einer Fassade in einem Innenhof. Teile der Fassade waren bereits stark beaufschlagt worden. Durch die Feuerwehr wurden umgehend Löschmaßnahmen unter Atemschutz durchgeführt. Darüberliegende Wohnungen wurden auf Raucheintritt kontrolliert. Durch den Brand kam es zu einem stärkeren Raucheintritt in angrenzende Räume. Daher kontrollierte ein weiterer Trupp unter Atemschutz das Gebäude und leitete Lüftungsmaßnahmen mit maschinellen Lüftern der Feuerwehr ein. Aufgrund der deutlich messbaren Wärmebeaufschlagung mussten auch Teile der Fassade und der inneren, angrenzenden Wand geöffnet werden, um eventuelle Brandausbreitungen zu entdecken. Glücklicherweise blieb das Feuer auf die äußere Fassade begrenzt. Nach etwa 2 Stunden waren alle Kräfte wieder an ihren Standorten. Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge der Feuerwehr und die Polizei.

