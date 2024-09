Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Gemeldeter Balkonbrand An der Ziegelei

Leichlingen (ots)

Um fast genau 21 Uhr wurde die Feuerwehr Leichlingen zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem gemeldeten Balkonbrand im dritten Obergeschoss an der Ziegelei alarmiert. In der betroffenen Wohnung wurde zudem noch eine Person vermutet. Vor Ort konnte zunächst kein Feuer und Rauch festgestellt werden. Mehrere Anwohner verwiesen aber auf eine vorher stattgefundene Verrauchung. Daher wurde ein Trupp unter umluftunabhängihen Atemschutz vor der Wohnung eingestellt, sowie die Drehleiter in Stellung gebracht. Die Wohnung und derBalkon wurden kontrolliert, es konnte kein Brand festgestellt werden. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst konnten nach 40 Minuten wieder abdrücken. Im Einsatz waren alle vier Löschzüge der Feuerwehr Leichlingen, mit 12 Fahrzeugen.

