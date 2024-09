FW Leichlingen: Mehrere Einsätze in kurzer Zeit

Leichlingen (ots) - Einsatz für alle 4 Leichlinger Löschzüge gegen 13:30 Uhr. Die Kreisleitstelle alarmierte die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Feuer Gewerbebetrieb" zu einer Firma am Stockberg. Gemeldet wurde eine Verrauchung und Brandgeruch an einem Heizungsraum. Das Gebäude war bereits bei Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Umgehend konnte ein Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz und einem C-Rohr in das ...

