Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gefahren im Netz und in sozialen Netzwerken: Polizeibeamtin informiert in der Volkshochschule

Bremerhaven (ots)

Im Internet können wir alle Opfer von Straftaten werden. Scheinbar harmlose Downloads, E-Mail-Anhänge oder infizierte Internetseiten können schnell die Tür für Kriminelle öffnen. Die Volkshochschule Bremerhaven an der Lloydstraße bietet in Kooperation mit der Ortspolizeibehörde Bremerhaven am Montag, 24. März, von 17.30 bis 19.45 Uhr einen Info-Abend mit dem Titel "Gefahren im Netz und in sozialen Netzwerken" an. In diesem Seminar erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes über die Passwortsicherheit und zahlreiche Beispiele zu Vorgehensweisen rund um ein sicherheitsbewusstes Verhalten im digitalen Alltag. Dozentin ist Polizeihauptkommissarin Nicole Füllmich-Penshorn aus der Abteilung Zentrale Prävention der Bremerhavener Polizei. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 18. März notwendig unter Angabe der Kursnummer 25F11422 telefonisch (0471/590-4709 und -4711) oder per E-Mail (info@vhs.bremerhaven.de).

