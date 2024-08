POL-NI: Ermittlungserfolg von Polizei und Staatsanwaltschaft

Obernkirchen (ots) - (ma) Ein aus Bückeburg stammender 23jähriger Mann beging am Samstag gg. 14.50 Uhr einen Ladendiebstahl im Einkaufsmarkt an der Neumarktstraße in Obernkirchen. Der Mann versuchte einen Flasche Alkohol zu entwenden und damit durch den Kassenbereich zu gelangen. Ein Marktangestellter konnte den 23jährigen aufhalten und ansprechen. Daraufhin schubste der Ladendieb den 38jährigen Angestellten zur Seite und beschädigte in einem Gerangel das Mobiltelefon ...

