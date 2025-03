Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdächtige Person in Ückendorf festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag, 24. März 2025, gegen 17 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei einen Einsatz in Ückendorf.

Eine 34 Jahre alte Gelsenkirchenerin hatte die Polizei gerufen, weil sich ein ihr unbekannter Mann wiederholt ohne ersichtlichen Grund in der Ückendorfer Straße aufhielt. Bevor die Beamten eintrafen, stieg der Mann in die Buslinie 383 und entfernte sich von der Örtlichkeit. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten die Polizeibeamten den Mann in dem Bus ermitteln und kontrollieren. Der Unbekannte gab erst mehrfach falsche Personalien an und versuchte schlussendlich, vor den Beamten davonzulaufen und sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Flucht konnte der Mann eingeholt, zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei verletzte er sich leicht. Auf der Polizeiwache stellten die Polizisten seine richtigen Personalien fest. Es handelt sich um einen 30-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Darüber hinaus lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

