Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Pkw auf Parkplatz des Golfclubs in Hude + Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein auf dem Parkplatz des Golfclubs in Hude (Lehmweg 1) stehender Pkw war am Sonnabend, 15.03.2025, im Zeitraum von 12:40 - 13:30 Uhr das Ziel eines Einbruches. Nachdem die Scheibe der Beifahrertür zerstört worden war, wurde aus dem Inneren eine Handtasche entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter der Tel.-nr. 04431/9410.

