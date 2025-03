Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Transporter beschädigt Gartenzaun in Ganderkesee und entfernt sich vom Unfallort ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 14.03.2025, kam es im Zeitraum 17:00-18:00 Uhr im Plaggenweg in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte. Mutmaßlich beim Linksabbiegen stieß ein dunkler Transporter gegen den Gartenzaun eines dortigen Grundstückes und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222- 946950 in Verbindung zu setzen.

