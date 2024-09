Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte beschmieren Hauswände mit Graffiti, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten zwei unbekannte Männer die Wände zweier Gebäude in Korbach mit Graffiti. Sie wurden von einem Anwohner bei der Tat beobachtet und konnten unerkannt vom Tatort entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag (5. September) gegen 01:45 Uhr meldete ein Anwohner eines Hauses in der Straße am Tylenturm in Korbach, er habe soeben zwei junge Männer beobachtet, die die Rückwand seines Wohnhauses besprüht hätten. Die Täter seien nun auf der Flucht in Richtung Innenstadt.

Die sofort entsandte Streife der Polizeistation Korbach konnte am Tatort fünf frische Tags in den Farben rot und grün feststellen. Von den Tätern wurde die Wand eines Mehrfamilienhauses, die Wand eines Nebengebäudes sowie eine Mauer mit Schriftzügen besprüht (vgl. Bilder). Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Laut Mitteiler waren die Täter etwa 20-25 Jahre alt, von normal schlanker Statur und trugen dunkle Jeans und dunkle Hoodies. Beide sprachen Deutsch.

Die Polizei fahndete im Korbacher Stadtgebiet nach den Tätern, konnte sie jedoch nicht mehr antreffen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell