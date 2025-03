Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer in Brake legt totalgefälschten Führerschein vor

Delmenhorst (ots)

Ein 41-jähriger Braker wurde mit seinem Pkw am Freitag, 14.03.2025, gegen 15:00 Uhr auf der Golzwarder Straße in Brake einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er dabei seinen Führerschein lediglich als Lichtbild auf dem Mobiltelefon vorzeigen konnte, erschien er absprachegemäß am Folgetag auf der Polizeidienststelle in Brake und legte das Dokument im Original vor. Bei der nachfolgenden Überprüfung wurde dann festgestellt, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Den Beschuldigten erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

