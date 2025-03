POL-DEL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen nigerianisches Verbrechersyndikat - Geldwäschenetzwerk aufgedeckt

Delmenhorst (ots) - Die Abgabe eines Warnschusses durch die Polizei war am Mittwoch, 12. März 2025, gegen 02:30 Uhr, in der Stadt Delmenhorst erforderlich. Zunächst hatte es eine Auseinandersetzung in einer Wohnung im Bereich vom Hasporter Damm, Nähe Stadion, gegeben. Ein stark alkoholisierter 18-Jähriger hatte seine 50-jährige Mutter in der Folge in der Küche ...

mehr