BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam stellt 1,15 Kilogramm Kokain auf der Autobahn 40 sicher

Am Donnerstagnachmittag, 5. September 2024 um 14:20 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 33-jährigen Albaner in einem in Belgien zugelassenen Personenkraftwagen. Im Rahmen der Kontrolle erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten unter dem Fahrer- und Beifahrersitz. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme konnten dann in einem professionellen Versteck insgesamt 1,15 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kaldenkirchen / Venlo ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der nationalen Politie Limburg, der Koninklijken Marechaussee Venlo, der Kreispolizeibehörde Viersen, der Autobahnpolizei Düsseldorf und der Bundespolizeiinspektion Kleve. Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

