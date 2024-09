BPOL NRW: Mehrere Festnahmen durch die Bundespolizei - Darunter auch Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

Dortmund (ots) - Am Donnerstagmorgen (5. September) beabsichtigte ein Mann über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Staatsanwaltschaft per U-Haftbefehl nach diesem suchen ließ. Gegen 9:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 34-Jährigen der mit einem Flug aus Richtung Belgrad/ Serbien angereist war. ...

