Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendlicher zeigt Anscheinswaffe auf Schulgelände +++ Ermittlungsverfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Die Polizei in Hude hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen 15-jährigen Jugendlichen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Am Freitag, den 07. März 2025, betrat der Jugendliche das Schulgelände am Vielstedter Kirchweg in Hude und zeigte dort anderen Schülern eine täuschend echt aussehende Schusswaffe. Die Polizei wurde erst am Dienstag, den 11. März 2025, über den Vorfall informiert und suchte den Jugendlichen daraufhin umgehend auf. In Anwesenheit seiner Erziehungsberechtigten wurde eine Gefährderansprache durchgeführt, bei der die möglichen Risiken und rechtlichen Konsequenzen des Mitführens von Anscheinswaffen erläutert wurden.

Derartige Imitationen können durch ihr täuschend echtes Aussehen bei Außenstehenden Ängste auslösen und zu polizeilichen Einsätzen führen. Insbesondere für Einsatzkräfte stellt sich in solchen Situationen die Herausforderung, eine reale Bedrohung von einer ungefährlichen Nachbildung zu unterscheiden. In kritischen Situationen kann dies schwerwiegende Folgen haben.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden in sozialen Medien falsche Informationen zu dem Vorfall verbreitet. Die Polizei appelliert daher insbesondere an Eltern, beim Umgang mit sozialen Netzwerken besonnen und verantwortungsvoll zu agieren, um unnötige Verunsicherung zu vermeiden.

