Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche im Ortsteil Hilsheim

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Kirschbaumstraße im Ortsteil Hilsbach ein. Dabei nutzte sie die Abwesenheit der Bewohner zwischen 10 und 20 Uhr, um über die aufgebrochene Terrassentür in das Haus einzudringen. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Einbruch Schmuck entwendet. Die genaue Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag kam es in Hilsbach zu einem weiteren Einbruch. Über ein aufgehebeltes Fenster eines Balkons gelangte die unbekannte Täterschaft ins Innere eines Einfamilienhauses in der Tiergartenstraße. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und prüft, ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

