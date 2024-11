POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - beträchtlicher Sachschaden entstanden

Mannheim (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte am Sonntag eine bislang unbekannte Täterschaft einen Brand in einer Kirche im Geraer Ring. Das Gotteshaus stand am Abend für alle offen. Die Zeitspanne zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr nutzte die Täterschaft, um mit einer Trauerkerze Prospekte und Infobroschüren anzuzünden. Dadurch gerieten auch der ...

mehr