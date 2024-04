Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Eigentümer und Zeugen nach kuriosem Sachverhalt gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Am 1.4.2024 meldete eine Person der Polizei Stadthagen gegen 23:11 Uhr, dass zwei Männer in der Dülwaldstraße eine Baggerschaufel in einen Pkw laden sollen.

Kurz darauf konnte der Pkw - ein schwarzer VW Touran - Lange Straße in Stadthagen kontrolliert werden. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Baggerschaufel im Kofferraum des VWs.

Der Versicherungsschutz für den Pkw war erloschen. Vor Ort wurde dieser stillgelegt und verschlossen.

Nachdem die Identitäten der beiden Männer festgestellt wurden, durfte einer der beiden gehen. Der Andere wurde zwecks noch ausstehender polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Als die Beamten gegen 1 Uhr die Baggerschaufel abholen wollten, war die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen und die Baggerschaufel weg.

Die Polizei Stadthagen (05721-98220) sucht nun zur Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen/Hinweisgebern und möglicherweise nach dem Eigentümer der Baggerschaufel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell