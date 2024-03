Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugaufbrüche in Neuss

Neuss (ots)

Am Dienstag (26.03.), gegen 17 Uhr, wurden zwei Männer von Mitarbeitern des Ordnungsamts Neuss dabei beobachtet, wie sie sich an einem Wohnmobil zu schaffen machten. Dieses stand auf einem an der Stresemannallee gelegenen Parkplatz. In dem Wohnwagen konnten die Ordnungshüter dann einen 30-jährigen Neusser bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite Tatverdächtige, ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlanker Statur und dunkel gekleidet, hatte fußläufig die Flucht in Richtung Hellersbergstraße ergreifen können. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Ob er Beute machen konnte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

In der Nacht von Montag (25.03.), 21:10 Uhr, auf Dienstag (26.03.), 12:00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines auf der Karl-Arnold-Straße geparkten Autos eingeschlagen. Entwendet wurde eine Brille.

Im Zeitraum von Donnerstag (21.03.), 11:00 Uhr, bis Dienstag (26.03.), 09:15 Uhr, wurde bereits ein auf dem Fliederweg abgestelltes Fahrzeug nach Wertgegenständen durchwühlt. Wie die Diebe den Pkw, an dem keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, öffneten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Am Dienstagnachmittag wurden dann persönliche Gegenstände, die in einem Gebüsch auf dem Weißdornweg aufgefunden worden waren, auf einer Polizeiwache abgegeben. Sie stammten aus dem angegangenen Pkw. Ob weitere Beute erlangt wurde, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 14 in allen Fällen die aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell