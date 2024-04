POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth) Am Samstag, den 30.03.2024, ereignete sich gegen 18:57 Uhr ein Verkehrsunfall in der Madorfer Straße in Rehburg. Eine 48-Jährige aus Neustadt am Rübenberge befuhr mit ihrem Hyundai die Mardorfer Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen ordnungsgemäß ...

mehr