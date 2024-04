Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg- Fahrzeugführerin kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab und verursacht einen Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Oth) Am Samstag, den 30.03.2024, ereignete sich gegen 18:57 Uhr ein Verkehrsunfall in der Madorfer Straße in Rehburg. Eine 48-Jährige aus Neustadt am Rübenberge befuhr mit ihrem Hyundai die Mardorfer Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen ordnungsgemäß neben der Fahrbahn geparkten Ford einer 20-Jährigen aus Rehburg-Loccum.

Die Polizeibeamten nahmen bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille.

Die Weiterfahrt wurde der Neustädterin untersagt, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell