POL-DEL: Polizei Wildeshausen bietet Codierung von Fahrrädern an +++ Bekanntgabe von Terminen

Delmenhorst (ots) - Diverse Verstöße hat die Polizei am Montag, 10. März 2025, gegen 15:20 Uhr, bei einer Fahrzeugkontrolle in Wildeshausen festgestellt. Die Beamten stoppten den Fahrer eines in die Jahre gekommenen VW auf dem Gelände einer Tankstelle am Westring. Der 24-jährige Fahrer aus Polen war nicht im ...

mehr