POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis nutzt auf der Autobahn 1 in Emstek ein Smartphone

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth hat sich am Sonntag, 09. März 2025, 11:20 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 60-jährige Mann aus Elsfleth war auf der Landesstraße von Oldenburg in Richtung Huntebrück unterwegs. Beim Durchfahren der scharfen Rechtskurve in Huntorf verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der ...

