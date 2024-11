Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Vorfahrt an der B 9 missachtet

2 Personen leicht verletzt

Weeze (ots)

Am Montag (11.11.2024) gegen 14:55 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Gocher Straße (B 9) an der Einmündung Hamscher Weg in Weeze verletzt. Ein 49-jähriger Fahrer aus Oberhausen, der mit einem Ford Transit für einen Paketdienst unterwegs war, wollte aus dem Hamscher Weg kommend geradeaus in die Gocher Straße (in den Ortskern Weeze) fahren. Er übersah dabei offensichtlich den für ihn von rechts kommenden Citroen Berlingo eines 44-jährigen Gochers, der von Goch kommend auf der bevorrechtigten B 9 in Richtung Weeze fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 9 war in Fahrtrichtung Weeze für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde gesperrt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell