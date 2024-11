Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Hartefeld - Einbruchsversuche im Wohngebiet

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In der Nacht von Freitag (08. November 2024) auf Samstag (09. November 2024) haben unbekannte Täter versucht, in mehrere Häuser in Geldern-Hartefeld (Wohngebiet Am Schmaelenhof/Buykerweg) einzubrechen. In den meisten Fällen war der Versuch, die Hauseingangstüren gewaltsam aufzubrechen, erfolglos. In einem Fall gelangten der oder die Täter im Bereich des Buykerweg in ein Haus und konnte dort unter anderem eine Handtasche sowie Handys entwenden. In einem weiteren Fall konnte ein Täter gegen 00:35 Uhr am frühen Samstag in ein Haus der Straße Am Schmaelenhof gelangen, wurde dort jedoch von der Besitzerin im Hausflur überrascht und flüchtete sofort zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine männliche Person in Tatortnähe angetroffen werden. Ob dieser mit einer oder möglicherweise auch mit mehreren Taten in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariates in Geldern. Die Polizei bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise bitte unter 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell