POL-KLE: Rees - 66-jähriger Fahrzeughalter meldet Verkehrsunfallflucht: Örtlichkeit unklar

Rees (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (7. November 2024), 08:00 Uhr und Freitag (8. November 2024), 15:00 Uhr wurde in Rees ein roter Mitsubishi Outlander beschädigt. Der 66-jährige Halter bemerkte die Beschädigungen im Bereich des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite und suchte die Polizeidienststelle in Emmerich auf. Als Unfallörtlichkeit kommen laut dem Reeser, mit dem Melatenweg (am Donnerstag) sowie der Hauptstraße (am Freitag) in Rees, zwei Orte in Betracht. Die oder der bislang Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

